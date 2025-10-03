Zum Menü Zum Inhalt

Write: 2025-10-20 11:51:29Update: 2025-10-20 14:52:19

Korea-Besuch von Nvidia-Chef Huang anlässlich APEC-Treffens steht fest

Photo : YONHAP News

Jensen Huang, Gründer und CEO von Nvidia, wird Ende des Monats nach Südkorea kommen. 

Das US-Unternehmen gab am Sonntag bekannt, dass Huang zum APEC CEO Summit 2025 reisen werde, der am 28. Oktober im südkoreanischen Gyeongju eröffnet werde. 

Er werde dort die Vision von Nvidia vorstellen, technologische Innovationen und das Wachstum in verschiedenen Bereichen, darunter KI, Robotik, digitaler Zwilling und autonomes Fahren, weltweit voranzubringen, hieß es. 

Es wird erwartet, dass Huang mit Spitzenvertretern der koreanischen Halbleiter- und Speicherbranche zusammentrifft, darunter der Vorsitzende der SK Group, Chey Tae-won, und der Chef von Samsung Electronics, Lee Jae-yong. Besprochen werden voraussichtlich die Lieferung von Speichern mit hoher Bandbreite (HBM) und die Kooperation bei KI und Speichern. 

Der APEC CEO Summit wird von der Koreanischen Handels- und Industriekammer (KCCI) ausgerichtet. Als offizielle Begleitveranstaltung des am 31. Oktober beginnenden Gipfels der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (APEC) findet das Unternehmertreffen vom 28. bis 31. Oktober statt. 
