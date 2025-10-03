Zum Menü Zum Inhalt

Suchen

Korean
Suchen

Deutsch

About KBS Go to KBS
Go Top

Internationales

Gyeran-ppang aus Korea auf CNN-Liste der 50 besten Brote der Welt

Write: 2025-10-20 12:15:50Update: 2025-10-20 15:07:18

Gyeran-ppang aus Korea auf CNN-Liste der 50 besten Brote der Welt

Photo : KBS News

Gyeran-ppang (Eierbrot) aus Südkorea ist vom US-Fernsehsender CNN zu einem der 50 besten Brote der Welt gekürt worden. 

Die Liste veröffentlichte der Sender am Samstag (Ortszeit).

CNN schrieb, Gyeran-ppang sei individuell portioniertes Weizenbrot, in dem sich ein Ei befindet. Es sei ein beliebter Straßensnack in Seoul und werde warm zum Frühstück oder auch zu einer anderen Tageszeit gegessen. 

Laut dem Sender spiegelt die Liste die Vielfalt der Brote weltweit wider. Neben ihrem unvergesslichen Geschmack seien diese Brote aufgrund ihrer einzigartigen Zutaten, ihres ikonischen Status und der puren, heimeligen Freude am Essen ausgewählt worden, hieß es.
Liste

Die Redaktion empfiehlt

Close

Diese Webseite verwendet Cookies und andere Techniken, um die Servicequalität zu verbessern. Die fortgesetzte Nutzung der Webseite gilt als Zustimmung zur Anwendung dieser Techniken und zu den Richtlinien von KBS. Mehr >