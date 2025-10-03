Zum Menü Zum Inhalt

Trump bestätigt Pläne für Treffen mit Xi in Südkorea

Write: 2025-10-20 14:09:16Update: 2025-10-20 16:46:25

Trump bestätigt Pläne für Treffen mit Xi in Südkorea

Photo : YONHAP News

US-Präsident Donald Trump hat angekündigt, bald in Südkorea mit dem chinesischen Staatspräsidenten Xi Jinping zusammenzutreffen. 

Die entsprechende Äußerung machte Trump in einem am Sonntag (Ortszeit) veröffentlichten Interview des Senders Fox News. 

Trump hob wiederholt hervor, dass er sich gut mit Xi verstehe. In Südkorea werde er sich separat von anderen Staats- und Regierungschefs mit Xi treffen, hieß es.

Zugleich drängte der US-Präsident China zu mehr Zugeständnissen gegenüber seinem Land. Beide Länder müssten einen fairen Deal machen, forderte er. 

Er hob außerdem positive Effekte der Zölle hervor. Andere Länder bauten Fabriken in den USA, um Zölle zu vermeiden, so Trump. 
