Generalstabschefs Südkoreas und der USA telefonieren miteinander

Photo : YONHAP News

Jin Yong-sung, neuer Vorsitzender des Vereinigten Generalstabs Südkoreas, hat am Freitag mit seinem US-Amtskollegen John Daniel Caine ein Telefongespräch geführt.Jin trat sein Amt am 30. September an.Beide Armeechefs erörterten die aktuelle Sicherheitslage und Kooperationsmöglichkeiten.Sie stellten fest, dass die Sicherheitslage auf der koreanischen Halbinsel auf der Grundlage der eisernen bilateralen Allianz stabil aufrechterhalten wird. Sie waren sich einig, dass es wichtig sei, die Bedrohung durch Nordkorea durch die gemeinsame Verteidigungsbereitschaft Südkoreas und der USA einzudämmen.Vereinbart wurde außerdem, beim im November in Südkorea geplanten Treffen des bilateralen Militärausschusses anstehende Angelegenheiten zu besprechen und das Bündnis weiter zu stärken.