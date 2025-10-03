Seoul verweist nach Bericht über mögliches USA-Nordkorea-Treffen auf enge Koordinierung mit Washington

Photo : YONHAP News

Südkorea und die USA werden ihre enge Kommunikation und Abstimmung hinsichtlich der Nordkorea-Politik fortsetzen, einschließlich möglicher Gespräche zwischen den USA und Nordkorea.Dies erklärte ein Beamter des Präsidialamtes in Seoul am Sonntag nach einem Bericht des US-Senders CNN, dass Beamte der Trump-Regierung die Möglichkeit eines Spitzentreffens mit Nordkorea privat diskutiert hätten.Südkorea und die USA hätten konsequent die Position bekannt gemacht, dass sie für einen Dialog mit Nordkorea offen seien, um Frieden auf der koreanischen Halbinsel zu schaffen und die nordkoreanische Nuklearproblematik zu lösen, hieß es.Diese grundsätzliche Position wiederholte Seoul, während sich große Aufmerksamkeit darauf richtet, ob ein Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un anlässlich des APEC-Gipfels Ende Oktober im südkoreanischen Gyeongju zustande kommen wird.CNN hatte am Samstag (Ortszeit) berichtet, dass die Trump-Regierung die Möglichkeit eines Treffens mit Nordkorea diskutiert habe. Es fehle jedoch eine konkrete Planung für die Durchführung eines Treffens.