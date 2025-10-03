Präsident Lee will Südkoreas Aufstieg zu vier mächtigsten Ländern der Verteidigungsindustrie befördern

Photo : YONHAP News

Präsident Lee Jae Myung hat kühne Investitionen und drastische institutionelle Verbesserungen in Aussicht gestellt, um Südkoreas Aufstieg zu den vier mächtigsten Ländern in der Verteidigungsindustrie zu verwirklichen.Die entsprechende Äußerung machte Lee in seiner Glückwunschansprache bei der Eröffnung der Seoul ADEX 2025, einer internationalen Messe für Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung, am Montag.Er kündigte an, bis 2030 Budgetbeträge, die über die Erwartungen hinausgehen würden, für die Forschung und Entwicklung in den Bereichen Verteidigung sowie Luft- und Raumfahrt einzusetzen. Dadurch sollte sich das Land Schlüsseltechnologien und Zukunftstechnologien für Waffensysteme sichern und die Fähigkeit zu einer eigenständigen Weltraumentwicklung erlangen.Damit die koreanische Verteidigungsindustrie auf dem Weltmarkt wettbewerbsfähig sei, müsste sie über den reinen Export herausragender Produkte hinauskommen und einen neuen Markenwert als Partner für die Sicherheit präsentieren, forderte Lee weiter.Inmitten des Exportaufschwungs in der koreanischen Rüstungsindustrie findet die Seoul ADEX dieses Jahr mit 600 Unternehmen aus 35 Ländern im bisher größten Umfang statt.