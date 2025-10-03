Seoul und Basel vereinbaren baukulturelle Kooperation

Photo : YONHAP News

Die Stadt Seoul will mit der Architekturmetropole Basel für einen baukulturellen Austausch und die Globalisierung der koreanischen Architektur zusammenarbeiten.Südkoreas Hauptstadt gab am Sonntag bekannt, dass Bürgermeister Oh Se-hoon und der Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt, Conradin Cramer, am Freitag im Seouler Rathaus eine Absichtserklärung zur Zusammenarbeit im Bereich Baukultur unterzeichnet hätten.Beide Metropolen wollen anlässlich der Vereinbarung Wanderausstellungen veranstalten, bei denen angesehene Architekten und Werke beider Städte vorgestellt werden sollen.Als erstes Kooperationsprojekt wird im kommenden Jahr im Schweizerischen Architekturmuseum in Basel die Ausstellung „Seoul Architecture Exhibition in Basel“ ausgerichtet.Die schweizerische Stadt ist Sitz des weltgrößten Kunstfestivals „Art Basel“ und damit eine Bühne für weltberühmte Architekten.