Südkoreas Notenbankchef sieht kaum Chancen auf Währungsswap mit USA

Photo : YONHAP News

Südkoreas Zentralbankchef Rhee Chang-yong sieht kaum Chancen auf einen Währungsswap mit den USA.Das sagte der Gouverneur der Bank of Korea (BOK) am Montag vor dem parlamentarischen Strategie- und Finanzausschuss.Die BOK habe einen Währungsswap mit dem US-Finanzministerium nie überprüft. Währungsswaps seien für die Sicherstellung kurzfristiger Liquidität gedacht und nicht auf langfristige Investitionen ausgelegt.Südkorea hatte in den Zollverhandlungen mit den USA einen Währungsswap ins Spiel gebracht. Hintergrund ist das versprochene Investitionspaket im Wert von 350 Milliarden Dollar. Sogar hatte Seoul ein Währungsabkommen als notwendige Bedingung bezeichnet. Somit entstand der Eindruck, dass ein Erfolg bei den Zollverhandlungen von einem Swapvertrag abhängt.Auch wurde als Alternative vorgeschlagen, ein solches Abkommen nicht mit der US-Notenbank Fed, sondern mit dem Finanzministerium zu unterzeichnen. Die südkoreanische Notenbank vertritt jedoch die Auffassung, dass ein Währungsswap ungeachtet davon, ob er mit der Notenbank oder dem Finanzministerium geschlossen wird, unrealistisch sei.