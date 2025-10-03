Zum Menü Zum Inhalt

Politik

Weiterhin Spekulationen über Trump-Kim-Treffen in Panmunjom

Write: 2025-10-21 10:03:14Update: 2025-10-21 11:14:24

Photo : YONHAP News

Nach wie vor kursieren Spekulationen, nach denen US-Präsident Donald Trump anlässlich seines Besuchs in Südkorea auch ein spontanes Treffen mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un anstreben könnte.

Inzwischen wurde bekannt, dass die im Mai wiederaufgenommenen Touren von Zivilisten nach Panmunjom während des Zeitraums des APEC-Treffens in Gyeongju nicht stattfinden können. 

Das schürt Vermutungen, dass ein Treffen Trumps mit Kim vorbereitet werden könnte. 

Unterdessen wurde außerdem bekannt, dass CNN ein Café in Imjingak in der südkoreanischen Grenzstadt Paju gemietet hat. Dies erfolgte offenbar im Zuge von Vorbereitungen für eine mögliche Berichterstattung vor Ort. Der US-Sender hatte neulich berichtet, dass US-Beamte privat über die Möglichkeit eines Spitzentreffens mit Nordkorea während der APEC-Veranstaltung gesprochen hätten. 

Zu dem möglichen Treffen hieß es aus dem Präsidialamt in Seoul, Planungen hierfür lägen zwar außerhalb seiner Kontrolle. Ein Dialog zwischen Nordkorea und den USA würde jedoch stets unterstützt.
