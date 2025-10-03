Trump erwartet fairen Handelsdeal mit China in Südkorea

Photo : YONHAP News

US-Präsident Donald Trump geht von der baldigen Unterzeichnung eines fairen Handelsabkommens mit Peking aus.Das sagte Trump gegenüber Reportern während seines Treffens mit dem australischen Premierminister Anthony Albanese am Montag (Ortszeit) im Weißen Haus.Trump wies darauf hin, dass er sich anlässlich des APEC-Treffens in Gyeongju mit Chinas Staatspräsident Xi Jinping treffen werde. Wenn man Südkorea verlasse, würden die USA und China ein sehr starkes Handelsabkommen haben, sagte er.Nach seinen weiteren Äußerungen erwarte er ein Abkommen mit China, das den sehr fairen Handelsabkommen mit Südkorea, Japan und der Europäischen Union ähnlich sei.Zugleich warnte er aber auch, dass China in große Schwierigkeiten geraten würde, sollte es keinen Deal mit den USA machen.Chinas Exportkontrollen für seltene Erden stellten eine Bedrohung gegenüber den USA dar. Die USA könnten China jedoch mit vielen anderen Dingen bedrohen, hieß es weiter.