APEC-Ministertreffen zu Finanzen und Strukturreformen beginnen

Photo : YONHAP News

In Südkorea finden ab heute das Finanzministertreffen und das Ministertreffen für Strukturreformen der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (APEC) statt.Das Finanzministerium teilte mit, dass es beide Ministertreffen von Dienstag bis Donnerstag im Inspire Resort in Yeongjongdo, Incheon ausrichte.Sie sind das letzte sektorale Ministertreffen vor dem APEC-Gipfel, der nächste Woche in Gyeongju eröffnet wird.Diskutiert wird die Rolle von Innovation, Finanzen, Fiskalpolitik und Strukturreformen bei der Erzielung eines nachhaltigen Wachstums als Reaktion auf die beschleunigte digitale Wirtschaft und den Strukturwandel von Industrie und Bevölkerung.Südkorea ist damit erstmals seit 2005 wieder Gastgeber des APEC-Finanzministertreffens. Es ist das erste Mal, dass das Finanzministertreffen und das Ministertreffen für Strukturreformen miteinander verknüpft durchgeführt werden.