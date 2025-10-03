Zum Menü Zum Inhalt

Bericht: Nordkorea mobilisierte für Parteigründungstag 72 Kolonnen mit über 18.000 Soldaten

Write: 2025-10-21 11:29:43Update: 2025-10-21 11:41:04

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat nach Einschätzung eines südkoreanischen Experten für die Militärparade zum 80. Gründungstag der Arbeiterpartei am 10. Oktober 72 Kolonnen mit über 18.000 Soldaten mobilisiert.

Diese Schätzung nannte Hong Min vom Koreanischen Institut für nationale Vereinigung in einem am Montag veröffentlichten Analysebericht. 

Damit wäre es die drittgrößte Militärparade seit der Machtübernahme von Kim Jong-un gewesen. Die größte Teilnehmerzahl wurde bei der Parade anlässlich des 105. Geburtstags des verstorbenen Machthabers Kim Il-sung am 15. April 2017 verbucht. 

Wie verlautete, waren bei der jüngsten Militärparade erstmals Kolonnen von Scharfschützen, der Sonder-Bereitschaftseinheit für soziale Sicherheit und der Akademie für nationale Verteidigungswissenschaft vertreten.  

Zu den Aufgaben der Sonder-Bereitschaftseinheit für soziale Sicherheit zählten die Unterdrückung von Protesten, die Reaktion auf Krawalle und die Kontrolle von Stadtzentren, erklärte Hong. 
