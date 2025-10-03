Park Chan-wook gewinnt Regiepreis beim Filmfestival von Sitges

Photo : YONHAP News

Park Chan-wook hat bei der 58. Auflage des Filmfestivals von Sitges den Regiepreis gewonnen.Er sei für seinen neuen Film „No Other Choice“ geehrt worden, teilte der Filmverleih CJ ENM am Montag mit.Bei dem Filmfestival im spanischen Küstenort Sitges hatte der koreanische Regisseur bereits mehrere Auszeichnungen erhalten. 2004 wurde „Old Boy“ als bester Film ausgezeichnet, 2017 ging der Publikumspreis an „The Handmaiden“ (Die Taschendiebin).Das Filmfestival von Sitges zählt neben dem Brüsseler Internationalen Festival für Fantastischen Film und dem Internationalen Filmfestival Fantasporto in Portugal zu den drei wichtigsten Filmfestspielen für Genrefilme.„No Other Choice“ wurde bei den diesjährigen Internationalen Filmfestspielen von Venedig als erster südkoreanischer Film seit 13 Jahren in die Wettbewerbssektion eingeladen. Beim Internationalen Filmfestival von Toronto wurde die Produktion mit dem internationalen Publikumspreis bedacht.