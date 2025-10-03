Nordkoreanische Botschaft in Russland veranstaltet Bankett zum Jahrestag der Beziehungsaufnahme

Photo : YONHAP News

Die nordkoreanische Botschaft in Russland hat anlässlich des 77. Jahrestags der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen beiden Ländern am 12. Oktober ein Bankett ausgerichtet.Dabei bekräftigten Vertreter beider Länder die Entschlossenheit für die Entwicklung der Bündnisbeziehungen.Laut einem Bericht des Organs der nordkoreanischen Arbeiterpartei „Rodong Sinmun“ am Dienstag fand das Bankett am 17. Oktober statt. Dazu seien Beamte der russischen Ministerien für Auswärtiges und Verteidigung sowie des Ministeriums für Industrie und Handel gekommen. Auch Vertreter der größten Partei des Landes, Einiges Russland, seien anwesend gewesen.Ein russischer Vizeaußenminister sagte in seiner Rede, dass die Freundschaft zwischen Russland und Nordkorea qualitativ ein neues Niveau erreicht habe. Der Einsatz nordkoreanischer Truppen in der russischen Region Kursk habe die gegenseitige Solidarität deutlich bewiesen.Der nordkoreanische Botschafter Sin Hong-chol sagte, dass beide Länder in regionalen und internationalen Angelegenheiten eng zusammenarbeiteten. Er brachte den Willen zum Ausdruck, die bilateralen Beziehungen zur vollen Blüte zu bringen.Auch die russische Botschaft in Pjöngjang veranstaltete ein Jubiläumsbankett in Anwesenheit der nordkoreanischen Außenministerin Choe Son-hui.