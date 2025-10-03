Badminton: An Se-young gewinnt Denmark Open

Photo : YONHAP News

Die koreanische Badmintonspielerin An Se-young hat ihren achten internationalen Titel der Saison gewonnen.Bei den Denmark Open in Odense siegte die Weltranglistenerste im Finale im Dameneinzel am Sonntag mit 2:0 gegen die chinesische Weltranglistenzweite Wang Zhiyi.An gewann damit acht von zwölf internationalen Turnieren der Saison, bei denen sie startete. Dazu zählen drei Super 1000-Turniere (Malaysia Open, All England Open, Indonesia Open), vier Super 750-Turniere (India Open, Japan Open, China Masters, Denmark Open) und ein Super 300-Turnier (Orléans Masters).