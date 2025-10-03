Präsident Lee telefoniert mit ägyptischem Amtskollegen

Photo : YONHAP News

Präsident Lee Jae Myung hat am Montag mit seinem ägyptischen Amtskollegen Abdel Fattah al-Sisi ein Antrittstelefonat geführt.Besprochen wurden Möglichkeiten zur Ausweitung der bilateralen Zusammenarbeit in Wirtschaft, Kultur und weiteren Bereichen.Das gab der Sprecher des Präsidialamtes, Kim Nam-jun, in einer Pressemitteilung bekannt.Beide Staatschefs hätten den 30. Jahrestag der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen Korea und Ägypten in diesem Jahr begrüßt und einander dazu gratuliert. Sie hätten hoch bewertet, dass beide Länder als umfassende Kooperationspartner ihre Kooperationsbeziehungen vorangebracht hätten, hieß es.Nach weiteren Angaben gab es auch einen Meinungsaustausch über Frieden und Sicherheit auf der koreanischen Halbinsel sowie die Lage im Nahen Osten.Laut dem Sprecher schätzte Lee die Bemühungen Ägyptens für die Verhandlungen über eine Waffenruhe im Gazastreifen in letzter Zeit hoch ein.