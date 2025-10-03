48 aus Kambodscha zurückgeführte Koreaner wegen Betrugsvorwurf in Untersuchungshaft

Photo : YONHAP News

Ein großer Teil der jüngst aus Kambodscha zurückgeführten mutmaßlichen Straftäter ist inhaftiert worden.64 Südkoreaner, die an Straftaten in Kambodscha beteiligt waren, wurden am letzten Samstag nach Südkorea zurückgeholt.Nach der Rückkehr wurden sie den jeweiligen Polizeibehörden für Untersuchungen überstellt. Alle 48 Verdächtigen, die zur Polizeibehörde der Provinz Süd-Chungcheong geschickt wurden, kamen am Montagabend in Untersuchungshaft.Sie stehen im Verdacht, in Betrugszentren in Kambodscha an Online-Betrug, darunter Voice Phishing, Erpressung mit Videoaufnahmen, Romance Scam und No-Show-Betrug, beteiligt gewesen zu sein.Nach der Festnahme will die Polizei mit ihren eigentlichen Ermittlungen zu den Verbrechen beginnen.