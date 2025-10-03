Nordkorea feuert ballistische Raketen ab

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat am Mittwochmorgen ballistische Raketen abgefeuert.Der Vereinigte Generalstab Südkoreas teilte mit, dass Nordkorea nicht näher identifizierte ballistische Raketen in Richtung Ostmeer zwischen Korea und Japan abgefeuert habe. Es ist der erste Raketenstart Nordkoreas seit dem Amtsantritt des südkoreanischen Präsidenten Lee Jae Myung.Nordkoreas Raketenstart wird als Machtdemonstration verstanden, da in der kommenden Woche in Südkorea die Gipfelkonferenz der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftskooperation (APEC) stattfindet. Mehrere Staats- und Regierungschefs, unter anderem US-Präsident Donald Trump sowie der chinesische Staatspräsident Xi Jinping, werden zu der Konferenz erwartet.