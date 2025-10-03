US-Experten schließen Trump-Kim-Treffen anlässlich APEC-Gipfels nicht aus

Photo : YONHAP News

US-amerikanische Experten schließen ein baldiges Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un in Korea nicht aus.Trump wird Ende des Monats anlässlich des APEC-Gipfels nach Südkorea kommen.Sollte es lediglich um eine Begrüßung gehen, wie etwa ein „Hallo, schön, Sie wiederzusehen“, halte er dies für möglich, sagte Sydney Seiler, Chefberater an der US-Denkfabrik Zentrum für Strategische und Internationale Studien (CSIS), am Dienstag (Ortszeit).Selbst wenn es nicht zu einem Treffen komme, läge dies nicht daran, dass die Haltungen der USA und Nordkoreas zur Denuklearisierung entgegengesetzt seien, fügte er hinzu.Auch Victor Cha, Korean Chair am CSIS, sieht Möglichkeiten für ein informelles Treffen zwischen Kim und Trump. In Anbetracht der verschiedenen Angelegenheiten, mit denen die USA zurzeit zu tun hätten, wäre selbst ein kurzes Treffen insgesamt keine schlechte Sache.Andrew Yeo von der Denkfabrik Brookings Institution äußerte sich zu dem möglichen Treffen hingegen skeptischer. Laut chinesischen Quellen habe Chinas Präsident Xi Jinping Kim zu einem Treffen mit Trump geraten. Es sei aber unklar, ob Kim darauf vorbereitet sei.