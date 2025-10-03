Zum Menü Zum Inhalt

Senkung der Mineralölsteuer für weitere zwei Monate gültig

Write: 2025-10-22 09:51:30Update: 2025-10-22 11:08:26

Photo : YONHAP News

Die Senkung der Mineralölsteuer in Südkorea endet nicht bereits Ende Oktober, sondern ist für weitere zwei Monate gültig.

Das Finanzministerium gab am Mittwoch die Entscheidung bekannt, den Zeitraum für gesenkte Steuersätze auf den 31. Dezember zu verlängern. 

Die Steuersenkungen werden jedoch geringer als derzeit ausfallen. Die Steuerermäßigung für Benzin wird von zehn Prozent auf sieben Prozent gesenkt, die für Diesel und Flüssiggas (LPG) Butan von 15 Prozent auf zehn Prozent. 

Die Regierung hatte Ende 2021 Steuersenkungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge beschlossen. Die Maßnahme wurde seitdem aufgrund der Preislage 18 Mal verlängert.
