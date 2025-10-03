Nordkorea feuert ballistische Raketen ab

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat im Vorfeld des APEC-Gipfels in Südkorea ballistische Raketen abgefeuert.Der Vereinigte Generalstab Südkoreas teilte am Mittwoch mit, das Militär habe gegen 8.10 Uhr mehrere Flugkörper entdeckt, die von Junghwa in der nordkoreanischen Provinz Nord-Hwanghae aus in nordöstliche Richtung abgefeuert worden seien. Bei den Geschossen handele es sich vermutlich um ballistische Kurzstreckenraketen.Die Raketen sollen nicht im Ostmeer zwischen Korea und Japan, sondern im Landesinneren eingeschlagen sein.Das südkoreanische Militär ist dabei, den Raketentyp und die Reichweite festzustellen. Das Militär geht davon aus, dass es sich um die neue taktische ballistische Rakete Hwasong-11Da-4.5 handeln könnte, die Nordkorea bereits am 18. September 2024 abgefeuert hatte.Die Hwasong-11Da-4.5 ist eine verbesserte Version der ballistischen Kurzstreckenrakete vom Typ KN-23 und trägt einen schwereren Gefechtskopf mit einem Gewicht von 4,5 Tonnen. Die KN-23 wird als Nordkoreas Version der Iskander bezeichnet.Es ist der erste Start ballistischer Raketen durch Nordkorea seit dem Amtsantritt des südkoreanischen Präsidenten Lee Jae Myung und der fünfte in diesem Jahr.Der heutige Raketenstart wird als Machtdemonstration verstanden, da der Versuch im Vorfeld der Südkorea-Besuche von US-Präsident Donald Trump und Chinas Präsident Xi Jinping anlässlich des APEC-Gipfels in der kommenden Woche in Gyeongju erfolgte.