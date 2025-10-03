Regierung beschließt vor Halloween Krisenalarm-Stufe wegen Menschenansammlungen

Photo : YONHAP News

Die Regierung hat vor Halloween am 31. Oktober die Krisenalarm-Stufe 2 (Vorsicht) wegen erwarteter Menschenansammlungen beschlossen.Das gab das Ministerium für Inneres und Sicherheit am Dienstag bekannt. Um Unfälle wegen Menschenmassen zu verhindern, werde das System für die Reaktion auf Notfallsituationen verstärkt.Das Ministerium will vom 24. Oktober bis zum 2. November Sondermaßnahmen zum Crowdmanagement ergreifen. 29 Orte, an denen große Menschenmengen erwartet werden, sollen unter intensiver Kontrolle stehen.Darüber hinaus werden Beauftragte zur Unterstützung des Krisenmanagements an acht Orten in Seoul sowie zwölf weiteren Orten eingesetzt. In Seoul zählt dazu auch das Ausgehviertel Itaewon. Lokale Verwaltungen sollen unter anderem an diesen Orten auch schon vorher Vor-Ort-Kontrollen durchführen.