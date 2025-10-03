China strebt laut Zeitungsbericht trilateralen Währungsswap mit Südkorea und Japan an

Photo : YONHAP News

China will laut einem Medienbericht einen trilateralen Währungsswap mit Südkorea und Japan abschließen.Das berichtete die in Hongkong erscheinende Zeitung „South China Morning Post“ am Mittwoch unter Berufung auf eine namentlich nicht genannte Quelle.Pan Gongsheng, Gouverneur der Chinesischen Volksbank, der Zentralbank Chinas, habe letzte Woche am Rande der Jahrestagung von Weltbank und IWF in Washington mit seinen südkoreanischen und japanischen Amtskollegen Rhee Chang-yong und Kazuo Ueda über einen möglichen Währungsswap gesprochen, hieß es.Weitere Diskussionen über die Angelegenheit könnten am Rande des Gipfeltreffens der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (APEC) Ende Oktober stattfinden, erwartete die Zeitung.Die Zeitung betrachtete dies als Teil einer langfristigen Strategie Chinas, die Verwendung des Yuan im Ausland zu fördern, um die Abhängigkeit vom US-Dollar zu verringern, und Verhandlungen über ein Freihandelsabkommen zwischen den drei ostasiatischen Ländern anzustoßen.