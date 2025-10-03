Kunstausstellungen anlässlich APEC-Gipfels in Gyeongju

Photo : YONHAP News

In Gyeongju, dem Tagungsort des APEC-Gipfels 2025, finden Sonderausstellungen der koreanischen Kunst statt.Laut dem Kulturministerium wird im Solgeo Kunstmuseum in Gyeongju vom heutigen Mittwoch bis zum 26. April 2026 die Ausstellung „Silla Hanhyang: Duft von Korea in Silla“ ausgerichtet. Gyeongju war die Hauptstadt des Königreichs Silla.Dabei werden Werke von Künstlern wie Maler Park Dae-sung zur Schau gestellt, bei denen die Kultur und Ästhetik von Silla zeitgenössisch neu interpretiert sind.Im Wooyang Kunstmuseum findet bis zum 30. November die Ausstellung „Nam June Paik: Humanity in the Circuits“ statt. Präsentiert werden Werke des Künstlers aus den 1990er Jahren. Es werden „My Faust: Economics“ und „My Faust: Eternity“, zwei Videoinstallationen aus der Serie „My Faust“, zum ersten Mal nach der Restauration der Öffentlichkeit gezeigt.