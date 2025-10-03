Zum Menü Zum Inhalt

„Floor” beim Filmfestival von Sitges als bester Kurzfilm ausgezeichnet

Write: 2025-10-22 13:31:48Update: 2025-10-22 16:00:59

Der Film „Floor“ des koreanischen Regisseurs Jo Bareun ist beim Filmfestival von Sitges als bester Kurzfilm ausgezeichnet worden. 

Bei der 58. Auflage des Filmfestivals in Spanien gewann die Produktion am Samstag (Ortszeit) den Brigadoon-Preis für den besten Kurzfilm. 
 
In der Sektion „Brigadoon“ werden Filme aus dem Horror- und Fantasy-Genre vorgestellt. 

„Floor“ feierte beim diesjährigen Bucheon International Fantastic Film Festival (BIFAN) in Südkorea seine Weltpremiere und gewann den Publikumspreis. 

Das Filmfestival von Sitges wurde 1968 ins Leben gerufen und findet jährlich Anfang Oktober im spanischen Küstenort Sitges statt. Es ist das weltgrößte Filmfestival für Horror- und Fantasyfilme.
