2024 nur halb so viele Kinobesucher wie vor Corona

Photo : YONHAP News

Die Zahl der Kinobesucher in Südkorea hat im vergangenen Jahr lediglich die Hälfte des Niveaus vor der Covid-19-Pandemie erreicht.Laut Daten, die die Filmförderungsanstalt KOFIC am Dienstag der DP-Abgeordneten Lim O-kyeong vorlegte, gab es letztes Jahr 123,13 Millionen Kinobesucher. Dies sind 1,6 Prozent weniger verglichen mit dem Vorjahr.Die Zahl entspricht nur 55,7 Prozent des Durchschnitts in den Jahren 2017 bis 2019.Letztes Jahr schrumpften auch die Kinoumsätze und zwar um 5,3 Prozent zum Vorjahr. Es wurden lediglich 65 Prozent des Vor-Corona-Niveaus erreicht.Die durchschnittliche Zahl der Kinobesuche pro Zuschauer sank nach 2,44 im Vorjahr leicht auf 2,4 Mal.Im laufenden Jahr wurden noch stärkere Rückgänge bei der Zahl der Kinobesucher und dem Umsatz verbucht. Die Besucherzahl brach im Zeitraum von Januar bis August gegenüber dem Vorjahr um 22 Prozent auf 67,69 Millionen ein. Der kumulierte Umsatz sackte um 21,8 Prozent auf 658,4 Milliarden Won (460 Millionen Dollar) ab.