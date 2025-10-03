Präsident Lee gratuliert Japans neuer Premierministerin Takaichi zum Amtsantritt

Photo : YONHAP News

Präsident Lee Jae Myung hat der neuen japanischen Premierministerin Sanae Takaichi zu deren Amtseinführung gratuliert.Die sowohl auf Koreanisch als auch auf Japanisch verfasste Glückwunschbotschaft veröffentlichte er am Dienstag auf seinem Facebook-Auftritt.Er freue sich darauf, die Premierministerin beim bevorstehenden APEC-Gipfel in Gyeongju zu treffen und mit ihr ein konstruktives Gespräch zu führen, schrieb Lee.Angesichts der beispiellos unsicheren internationalen Lage wachse die Bedeutung der koreanisch-japanischen Beziehungen stärker denn je. In dieser wichtigen Zeit freue er sich darauf, gemeinsam mit der Premierministerin die zukunftsorientierte Zusammenarbeit zwischen beiden Ländern und Völkern weiter zu stärken, hieß es.Auch äußerte er die Hoffnung, dass sie beide im Rahmen der sogenannten Pendeldiplomatie häufig zusammentreffen und miteinander sprechen können.