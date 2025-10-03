Abgeordnete reisen für Untersuchung wegen Verbrechen an Koreanern nach Kambodscha

Photo : YONHAP News

Südkoreanische Abgeordnete besuchen am Mittwoch die Botschaft in Kambodscha.Anlass für die Reise von Mitgliedern des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten und Vereinigung sind Verbrechen an Südkoreanern in dem südostasiatischen Land.Die Delegation war am Dienstagabend in Kambodscha eingetroffen.Die Abgeordneten wollen sich in der Botschaft einen Überblick über die Systeme zur Reaktion auf Verbrechen an Koreanern verschaffen. Gleichzeitig werden auch entsprechende Maßnahmen der Auslandsvertretungen in Vietnam, Thailand und Laos überprüft.Sie wollen sich im direkten Gespräch mit Botschaftsangehörigen danach erkundigen, ob auf die Fälle angemessen reagiert wurde.Auch ein Besuch des sogenannten „Prince Komplexes“ ist geplant. Von diesem Zentrum aus wurden Voice-Phishing-Verbrechen verübt.