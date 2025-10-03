Forderung nach Aufrechterhaltung von US-Militärpräsenz in Korea in Senatsentwurf für NDAA bestätigt

Photo : YONHAP News

Es wurde bestätigt, dass das vom US-Senat verabschiedete Verteidigungsgesetz NDAA für das Fiskaljahr 2026 die Forderung nach der Aufrechterhaltung der aktuellen US-Militärpräsenz in Südkorea vorsieht.Der Volltext des angenommenen Senatsentwurfs für das Genehmigungsgesetz zur nationalen Verteidigung (NDAA) wurde am Mittwoch (Ortszeit) im Informationssystem des Kongresses zu Gesetzesvorlagen veröffentlicht.Darin heißt es, dass das nach diesem Gesetz gebilligte Budget nicht dazu verwendet werden dürfe, die Zahl der dauerhaft in Korea stationierten oder eingesetzten US-Truppen unter 28.500 Mann zu reduzieren.Auch ist vorgesehen, dass keine Mittel für den Transfer der Befehlsgewalt über das gemeinsame Kommando in Kriegszeiten an Südkorea eingesetzt werden dürfen.Im vom Repräsentantenhaus gebilligten Entwurf für das NDAA wird der Verteidigungsminister aufgefordert, die Bemühungen um die Stärkung der Sicherheitsbündnisse der USA im indopazifischen Raum fortzusetzen. Als solche Bemühungen werden auch die Stärkung der Allianz mit Südkorea und die Aufrechterhaltung der dortigen US-Truppenpräsenz von etwa 28.500 Mann genannt.Laut Berichten koordinieren beide Kongresskammern derzeit einen einheitlichen Entwurf. Sollte der Kongress sich auf eine endgültige Vorlage einigen, muss das Gesetz anschließend noch von Präsident Donald Trump unterzeichnet werden, bevor es in Kraft treten kann.