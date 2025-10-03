Geheimdienst: Haupttäter des Mordes an südkoreanischem Studenten in Kambodscha war in Seoul in Drogendelikt verwickelt

Photo : YONHAP News

Der mutmaßliche Haupttäter im Mordfall eines südkoreanischen Studenten in Kambodscha im August war 2023 in Seoul in ein Drogendelikt verwickelt.Laut einem Abgeordneten teilte der Geheimdienst NIS am Dienstag in einer Sitzung des parlamentarischen Geheimdienstausschusses mit, dass ein entsprechender Bericht von KBS wahr sei.Der Behörde zufolge ist der mutmaßliche Haupttäter, ein Chinese, Komplize einer Person mit Nachnamen Lee, die 2023 Drogen nach Südkorea geschmuggelt hatte. Mit den Drogen wurden damals Getränke versetzt, die im Stadtbezirk Gangnam an Minderjährige verteilt wurden. Nach dem Mann werde derzeit gesucht.Der Geheimdienst entsandte ein Team nach Kambodscha, um die Tatverdächtigen festnehmen zu können, und kooperiert mit den dortigen Behörden.