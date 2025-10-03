Zum Menü Zum Inhalt

Suchen

Korean
Suchen

Deutsch

About KBS Go to KBS
Go Top

Nationales

Geheimdienst: Haupttäter des Mordes an südkoreanischem Studenten in Kambodscha war in Seoul in Drogendelikt verwickelt

Write: 2025-10-22 15:49:21Update: 2025-10-22 16:03:37

Geheimdienst: Haupttäter des Mordes an südkoreanischem Studenten in Kambodscha war in Seoul in Drogendelikt verwickelt

Photo : YONHAP News

Der mutmaßliche Haupttäter im Mordfall eines südkoreanischen Studenten in Kambodscha im August war 2023 in Seoul in ein Drogendelikt verwickelt. 

Laut einem Abgeordneten teilte der Geheimdienst NIS am Dienstag in einer Sitzung des parlamentarischen Geheimdienstausschusses mit, dass ein entsprechender Bericht von KBS wahr sei. 

Der Behörde zufolge ist der mutmaßliche Haupttäter, ein Chinese, Komplize einer Person mit Nachnamen Lee, die 2023 Drogen nach Südkorea geschmuggelt hatte. Mit den Drogen wurden damals Getränke versetzt, die im Stadtbezirk Gangnam an Minderjährige verteilt wurden. Nach dem Mann werde derzeit gesucht. 

Der Geheimdienst entsandte ein Team nach Kambodscha, um die Tatverdächtigen festnehmen zu können, und kooperiert mit den dortigen Behörden.
Liste

Die Redaktion empfiehlt

Close

Diese Webseite verwendet Cookies und andere Techniken, um die Servicequalität zu verbessern. Die fortgesetzte Nutzung der Webseite gilt als Zustimmung zur Anwendung dieser Techniken und zu den Richtlinien von KBS. Mehr >