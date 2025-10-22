Kospi erneuert Rekordhoch ein weiteres Mal

Photo : YONHAP News

Der Leitindex Kospi hat am Mittwoch sein Rekordhoch ein weiteres Mal erneuern können.Der Kospi rückte um 1,56 Prozent auf 3.883,68 Stellen vor. Es war bereits der sechste Handelstag in Folge mit einem Anstieg.Seit Mittwoch der Vorwoche ging es für den Kospi stets aufwärts. Grund war Optimismus der Anleger, dass die USA und China ihren Handelskonflikt beilegen können.Der Kospi war heute mit Verlusten in den Handel gestartet, nachdem Unsicherheit darüber aufgekommen war, ob es zu einem USA-China-Gipfel in Südkorea kommt. Am Nachmittag sorgten Kursanstiege von Aktien aus den Branchen Halbleiter, Autos, Batterien und Biotech jedoch für die Wende.Die heimische Börse sei wegen Gewinnmitnahmen weltweit am Vortag schwächer in den Handel gestartet, später seien jedoch Aktien in unterbewerteten Sektoren gekauft worden, was für einen Anstieg des Index gesorgt habe, wurde Lee Kyung-min von Daeshin Securities von der Nachrichtenagentur Yonhap zitiert.