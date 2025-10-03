USA verurteilen Nordkoreas Raketenstart

Photo : YONHAP News

Das US-Verteidigungsministerium hat den jüngsten Start mehrerer ballistischer Raketen durch Nordkorea scharf verurteilt. Washington forderte Pjöngjang auf, alle rechtswidrigen und destabilisierenden Handlungen sofort einzustellen.Ein Pentagon-Sprecher betonte, die USA stünden in engem Austausch mit Südkorea, Japan und weiteren Partnern in der Region. Nach bisherigen Erkenntnissen stelle der Raketenstart keine unmittelbare Bedrohung für die USA oder ihre Verbündeten dar. Die Lage werde jedoch genau beobachtet.Südkoreas Generalstab hatte zuvor mitgeteilt, dass am Mittwochmorgen gegen 8.10 Uhr Ortszeit mehrere Flugkörper entdeckt wurden, die aus Junghwa in der Provinz Nord-Hwanghae in nordöstliche Richtung abgefeuert worden seien. Nach ersten Erkenntnissen soll es sich um ballistische Kurzstreckenraketen handeln.