Innerkoreanisches

Nordkorea will Hyperschallflugkörper getestet haben

2025-10-23

Nordkorea hat nach eigenen Angaben ein neues Hyperschall-Waffensystem getestet. 

Wie die staatliche Nachrichtenagentur KCNA berichtete, wurden zwei Hyperschallraketen am Mittwoch aus dem Bezirk Ryokpho in Pjöngjang in nordöstliche Richtung abgefeuert. Sie sollen ihr Ziel im Landkreis Orang in der Provinz Nord-Hamgyong getroffen haben. Der Test wurde unter Leitung des Generalbüros für Raketen durchgeführt.

Machthaber Kim Jong-un war bei dem Test laut KCNA nicht anwesend.

Details zum Raketentyp wurden nicht bekannt gegeben. Beobachter vermuten jedoch, dass es sich um die ballistische Kurzstreckenrakete Hwasong-11Ma aus der KN23-Reihe handeln könnte, die Anfang Oktober bei einer Militärparade gezeigt wurde.
