Bericht: Nordkorea stahl Kryptowährungen im Wert von 2,8 Milliarden Dollar

Photo : YONHAP News

Ein Expertengremium zur Überwachung der internationalen Sanktionen gegen Nordkorea hat Berichte über Nordkoreas Krypto-Diebstähle vorgelegt.In seinem am Mittwoch veröffentlichten zweiten Bericht schreibt das Multilaterale Sanktionsüberwachungsteam MSMT, Nordkorea habe zwischen Januar 2024 und September 2025 digitale Währungen im Wert von rund 2,8 Milliarden Dollar gestohlen. Allein in diesem Jahr seien es etwa 1,6 Milliarden Dollar.Dem Bericht zufolge baut Nordkorea seine Cyberfähigkeiten weiter aus, um Gewinne für das Regime zu erzielen. Die Mehrzahl der beteiligten Hackergruppen sollen Organisationen unterstehen, die bereits von UN-Sanktionen betroffen sind.Die gestohlenen Kryptogelder werden laut Bericht nach der Geldwäsche über Makler in China, Russland, Honngkong und Kambodscha in offizielle Währungen getauscht.Daran seien auch chinesische Staatsbürger und Teile des chinesischen Finanzsystems maßgeblich beteiligt, heißt es.Dem MSMT-Überwachungsteam gehören elf Länder an, darunter Südkorea, die USA und Japan.