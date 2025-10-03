Präsidentenberater: Einige Fortschritte bei Handelsverhandlungen mit USA

Photo : YONHAP News

Südkorea und die USA haben ihre Handelsgespräche fortgesetzt, um eine endgültige Einigung zu erzielen.Kim Yong-beom, Stabschef für Politik im südkoreanischen Präsidialamt, und Industrieminister Kim Jung-kwan trafen am Mittwoch in Washington mit US-Handelsminister Howard Lutnick zusammen.Nach einem etwa zweistündigen Gespräch sagte Kim Yong-beom gegenüber Reportern, es habe Fortschritte gegeben.Allerdings gebe es noch ein oder zwei Streitpunkte, die weiter besprochen werden müssten. Details dazu wollte er nicht nennen.Im Mittelpunkt der Verhandlungen stehen die Einzelheiten eines von Seoul zugesagten Investitionspakets in Höhe von 350 Milliarden Dollar, das im Gegenzug für niedrigere Zölle ausgehandelt wurde. Dabei geht es unter anderem um die Höhe der Bargeldquote und die Finanzierungsdauer.