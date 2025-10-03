Nordkoreanische Truppen an Minenräumung in Kursk beteiligt

Photo : YONHAP News

Nordkoreanische Truppen sind laut einem Bericht aktiv an der Minenräumung in der russischen Grenzregion Kursk beteiligt.Das sagte Alexander Chinstein, Gouverneur der Region Kursk, laut der Nachrichtenagentur Tass am Dienstag (Ortszeit) im Fernsehen.Demnach spielten Vertreter der nordkoreanischen Armee bei der Räumung des Grenzgebiets eine zentrale Rolle. Derzeit seien sie intensiv an der Minenräumung beteiligt, die für Wiederaufbau und Sicherheit der Region entscheidend sei, sagte er.Zudem hob Chinstein die engen brüderlichen Beziehungen zwischen Kursk und Nordkorea hervor. Vorbereitungen laufen, damit Kursk und die nordkoreanische Stadt Kaesong eine Städtepartnerschaft eingehen und ihre Zusammenarbeit vertiefen, so der Gouverneur.