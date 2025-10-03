Zum Menü Zum Inhalt

Suchen

Korean
Suchen

Deutsch

About KBS Go to KBS
Go Top

Internationales

Außenminister: Südkorea und USA verhandeln bald über Nuklearabkommen

Write: 2025-10-23 12:24:17Update: 2025-10-23 14:19:01

Außenminister: Südkorea und USA verhandeln bald über Nuklearabkommen

Photo : KBS News

Südkorea wird laut Außenminister Cho Hyun bald Verhandlungen mit den USA zur Überarbeitung ihres bilateralen Atomenergieabkommens aufnehmen.

Die Verhandlungen zum Sicherheitsbereich beinhalten selbstverständlich auch eine Anpassung des Nuklearabkommens, sagte Cho am Donnerstag in einer Radiosendung.

Südkorea habe wiederholt die Notwendigkeit betont, Uran anzureichern und abgebrannte Kernbrennstoffe wiederaufzuarbeiten. Dies sei akzeptiert worden. Daher plane man, bald Verhandlungen aufzunehmen, so Cho.

Nach weiteren Angaben haben die USA nicht verlangt, Südkoreas Beitrag zur US-Militärpräsenz in Korea zu erhöhen. Südkorea habe seine Position durchgesetzt. 

Nach dem aktuell gültigen Nuklearabkommen zwischen Seoul und Washington ist Südkorea die Wiederaufarbeitung abgebrannter Kernbrennstoffe untersagt. Außerdem darf das Land Uran nur unter 20 Prozent anreichern. Und das nur mit Zustimmung der USA.
Liste

Die Redaktion empfiehlt

Close

Diese Webseite verwendet Cookies und andere Techniken, um die Servicequalität zu verbessern. Die fortgesetzte Nutzung der Webseite gilt als Zustimmung zur Anwendung dieser Techniken und zu den Richtlinien von KBS. Mehr >