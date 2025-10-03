Außenminister: Südkorea und USA verhandeln bald über Nuklearabkommen

Photo : KBS News

Südkorea wird laut Außenminister Cho Hyun bald Verhandlungen mit den USA zur Überarbeitung ihres bilateralen Atomenergieabkommens aufnehmen.Die Verhandlungen zum Sicherheitsbereich beinhalten selbstverständlich auch eine Anpassung des Nuklearabkommens, sagte Cho am Donnerstag in einer Radiosendung.Südkorea habe wiederholt die Notwendigkeit betont, Uran anzureichern und abgebrannte Kernbrennstoffe wiederaufzuarbeiten. Dies sei akzeptiert worden. Daher plane man, bald Verhandlungen aufzunehmen, so Cho.Nach weiteren Angaben haben die USA nicht verlangt, Südkoreas Beitrag zur US-Militärpräsenz in Korea zu erhöhen. Südkorea habe seine Position durchgesetzt.Nach dem aktuell gültigen Nuklearabkommen zwischen Seoul und Washington ist Südkorea die Wiederaufarbeitung abgebrannter Kernbrennstoffe untersagt. Außerdem darf das Land Uran nur unter 20 Prozent anreichern. Und das nur mit Zustimmung der USA.