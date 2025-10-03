KBS ist Gastgeber jährlicher Konferenz öffentlich-rechtlicher Sender 2026

Photo : YONHAP News

Nächstes Jahr findet in Seoul eine jährliche internationale Konferenz öffentlich-rechtlicher Rundfunkanstalten statt.KBS gab am Donnerstag bekannt, dass Seoul bei der Konferenz von Public Broadcasters International (PBI) 2025 am Dienstag und Mittwoch (Ortszeit) im bulgarischen Sofia als Gastgeberstadt für die Veranstaltung im nächsten Jahr ausgewählt worden sei.Park Jang-beom, Präsident von KBS, wird bei der PBI-Konferenz 2026 in Seoul den Vorsitz übernehmen.KBS habe mit der Produktion von Inhalten wie K-Pop und K-Drama für den Beginn der Koreanischen Welle gesorgt. Mit „Music Bank“ und „Music Bank Welttournee“ habe der Sender eine Plattform für die Kommunikation zwischen Fans weltweit und Künstlern geschaffen, sagte Park.PBI ist die weltweit größte Vereinigung öffentlich-rechtlicher Rundfunkanstalten. Sie wurde 1990 von KBS, BBC und NHK gegründet. Zu den Mitgliedern gehören öffentlich-rechtliche Sender aus aller Welt, darunter ZDF, CBC aus Kanada und ABC aus Australien.