Internationales Filmfestival von Pjöngjang erstmals seit sechs Jahren eröffnet

Photo : YONHAP News

In Nordkorea findet nach sechs Jahren Pause das Pyongyang International Film Festival, kurz PIFF, wieder statt.Die 18. Auflage des Festivals wurde am Mittwoch in der Internationalen Kinohalle von Pjöngjang eröffnet, berichtete die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA am Donnerstag.Der russische Filmemacher Sergey Tyutin fungiere als Vorsitzender der internationalen Jury, hieß es.Im Anschluss an die Eröffnungsfeier schauten sich die Teilnehmer „Red Silk“ an, eine Gemeinschaftsproduktion Russlands und Chinas.Das PIFF wurde im September 1987 gegründet und ist Nordkoreas einziges internationales Filmfestival.Seit 2018 sollte es jährlich stattfinden, wurde aber nach der 17. Ausgabe 2019 wegen der Corona-Pandemie ausgesetzt.