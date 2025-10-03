Präsident Lee rechnet mit vernünftiger Einigung in Zollgesprächen mit USA

Photo : YONHAP News

Präsident Lee Jae Myung hat seine Zuversicht geäußert, dass Südkorea und die USA eine vernünftige Einigung in ihren Zollverhandlungen erreichen werden.Entsprechendes äußerte Lee in einem am Donnerstag veröffentlichten Interview des US-Senders CNN. Er war gefragt worden, ob beide Länder ihre Zollverhandlungen anlässlich des APEC-Gipfels Ende Oktober in Gyeongju abschließen könnten.Es werde einige Zeit dauern, er vertraue aber auf die Rationalität der USA, sagte Lee.Er glaube, dass letztendlich ein vernünftiges und für alle akzeptables Ergebnis erzielt werde. Denn beide Länder seien Verbündete, die einen gesunden Menschenverstand und Rationalität teilen, erklärte er.Es wurden auch die Chancen auf ein Treffen zwischen Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un und US-Präsident Donald Trump während dessen Südkorea-Besuchs anlässlich des APEC-Gipfels angesprochen. Lee antwortete, es wäre eine gute Sache, wenn die Staatschefs der USA und Nordkoreas plötzlich zusammentreffen könnten.Er glaube, dass Präsident Trump den Weltfrieden erreichen wolle. Daher habe er ihm vorgeschlagen, die Rolle eines Friedensstifters zu übernehmen, sagte Lee weiter.Mit Blick auf Kim forderte er, in den Dialog einzutreten. Es sei der erste Schritt zur Lösung verschiedener Probleme, sich mit der anderen Seite zu treffen und zu sprechen, so Lee weiter.