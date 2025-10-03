Zum Menü Zum Inhalt

Nach Brand in Rechenzentrum der Regierung: Betroffene Systeme zu 63,9 Prozent wiederhergestellt

Write: 2025-10-23 14:22:21Update: 2025-10-23 14:29:38

Photo : YONHAP News

Nach dem Brand beim Nationalen Dienst für Informationsressourcen in Daejeon sind mittlerweile über 60 Prozent der betroffenen Systeme der Regierung wiederhergestellt worden.

Nach Angaben der Stelle für Katastrophenschutz sind bis 21 Uhr am Mittwoch 453 der insgesamt 709 durch den Brand lahmgelegten Datensysteme (63,9 Prozent) wiederhergestellt. 
 
Bei den Systemen des ersten Grades, die wichtig sind und hohe Nutzerzahlen haben, sind 80 % wieder verfügbar (32 von 40 Diensten). Bei Systemen des zweiten Grades liegt die Quote bei 72,1 Prozent (49 von 68 Diensten).
