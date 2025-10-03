APEC-Mitglieder einig über intensivere Kooperation im KI-Bereich

Photo : YONHAP News

Länder im asiatisch-pazifischen Raum haben sich geeinigt, ihre politische Koordinierung und Kooperation zu intensivieren, um auf die KI-Ära zu reagieren.Das entsprechende Ergebnis des Finanzministertreffens und des Ministertreffens für Strukturreformen der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (APEC) gab Südkoreas Finanzminister Koo Yun-cheol am Donnerstag bekannt. Beide Gespräche fanden im südkoreanischen Incheon statt.Beim APEC-Finanzministertreffen wurde der „Incheon Plan“ angenommen, eine Roadmap für die Ausrichtung von Diskussionen und Themen in den nächsten fünf Jahren.Beim Ministertreffen für Strukturreformen wurde eine gemeinsame Erklärung verabschiedet. Vereinbart wurde, in fünf vorrangigen Bereichen in den nächsten zehn Jahren eine Verbesserung des Geschäftsumfeldes um 20 Prozent zu erreichen. Zu den Bereichen zählen Markteintritt, Finanzdienstleistungen und Streitbeilegung.Koo wertete es als sehr bedeutungsvoll, dass die 21 APEC-Mitglieder im Vorfeld des Gipfels der Organisation in Gyeongju einstimmig eine Einigung erzielt haben.