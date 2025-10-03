Taekwondo-Festival für Ausländer findet Samstag statt

Photo : KBS News

Das Taekwondo-Festival für Ausländer 2025 findet am Samstag am Sitz des Welt-Taekwondo-Hauptquartiers Kukkiwon in Seoul statt.Bei der Veranstaltung werden etwa 800 ausländische Teilnehmer in fünf Disziplinen, darunter Gyeorugi (Freikampf), konkurrieren. Zu ihnen zählen Angehörige der US-Armee in Korea, Studierende, Austauschstudierende und Arbeiter.Um den Tagungsort wird am Veranstaltungstag ein Erlebnisraum für die koreanische Kultur, einschließlich traditioneller Spiele, zur Verfügung stehen.Kukkiwon bietet in 49 Ausbildungszentren im Land, einschließlich 26 Stätten der US-Truppen in Korea, Taekwondo-Kurse für Ausländer an.