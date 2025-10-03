Weißes Haus: Trump wird Lee am 29. Oktober treffen

Photo : KBS News

US-Präsident Donald Trump wird am 29. Oktober zu einem zweitägigen Besuch nach Südkorea kommen.Das gab das Weiße Haus am Donnerstag (Ortszeit) offiziell bekannt.Am ersten Tag des Südkorea-Besuchs im Rahmen seiner Asien-Reise werde er in Busan mit Präsident Lee Jae Myung zu einem Gespräch zusammenkommen, hieß es.Am folgenden Tag ist in Gyeongju ein Treffen mit Chinas Staatspräsident Xi Jinping geplant. Trump wird damit sein Besuchsprogramm in Südkorea abschließen.Es wird Lees zweite Zusammenkunft mit Trump seit seinem Amtsantritt sein.Es gibt Spekulationen, nach denen es während des Aufenthalts des US-Präsidenten in Südkorea anlässlich des APEC-Gipfels zu einem Treffen mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un kommen könnte.