Südkoreas Marine wirft China offensive Aktivitäten im Westmeer vor

Photo : KBS News

Die chinesische Marine hat laut Südkorea seine offensiven Aktivitäten im Meer zwischen China und Korea gesteigert.Der südkoreanische Marinechef Kang Dong-gil präsentierte am Donnerstag vor dem parlamentarischen Verteidigungsausschuss die Einschätzung, dass sich China in der koreanisch-chinesischen Provisional Measures Zone (PMZ) im Westmeer nicht an das Völkerrecht halte.Die PMZ ist das Meeresgebiet, in dem sich die ausschließlichen Wirtschaftszonen Südkoreas und Chinas überschneiden.China verfüge über drei Flotten. Zwei davon seien in Gewässern nahe Südkorea im Einsatz. Mit der Zunahme ihrer Aktivitäten seit 2000 sei auch die Zahl der Schiffe gestiegen, erklärte Kang.Die Marine erklärte, sie überwache die Bewegungen der chinesischen Marine laufend. Sie tausche sich außerdem über die Hotline beider Marinen mit China aus.