Park Chan-wook und Lee Byung-hun beim Newport Beach Film Festival ausgezeichnet

Photo : YONHAP News

Regisseur Park Chan-wook und Schauspieler Lee Byung-hun sind beim Newport Beach Film Festival in Kalifornien für den Film „No Other Choice” ausgezeichnet worden.Das Festival, das in diesem Jahr seine 25. Auflage feiert, gilt als wichtige Plattform des unabhängigen Kinos an der US-Westküste.Park erhielt den Preis „Global Impact“ für seinen internationalen Einfluss, Lee wurde als „Artist of Distinction“ oder Ausnahmekünstler ausgezeichnet.In beiden Kategorien gingen die Preise erstmals an Filmschaffende aus Südkorea.