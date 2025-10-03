Offenbar wegen flüchtigem Kameraden: Nordkoreanische Soldaten überquerten kurzzeitig Grenze

Photo : YONHAP News

Zwei nordkoreanische Soldaten haben am Sonntag kurzzeitig die Grenze zu Südkorea überquert. Offenbar verfolgten sie einen in den Süden geflohenen Soldaten.Am Sonntag war ein nordkoreanischer Soldat nach dem Überqueren der militärischen Demarkationslinie (MDL) vom südkoreanischen Militär festgenommen worden. Er soll angegeben haben, in den Süden überlaufen zu wollen.Laut einer militärischen Quelle wurden einige Stunden später, etwa zwischen 14 und 15 Uhr, zwei mit Gewehren bewaffnete nordkoreanische Soldaten auf der südkoreanischen Seite der MDL entdeckt.Es wird davon ausgegangen, dass sie nach dem flüchtigen Kameraden suchten.Beide Soldaten näherten sich einem südkoreanischen Wachposten auf bis zu 200 Meter an. Südkoreanische Soldaten machten laut Berichten Warndurchsagen und gaben auch Warnschüsse ab.