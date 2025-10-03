EU sanktioniert nordkoreanischen General wegen Einsatzes in Russland

Photo : YONHAP News

Die EU hat einen ranghohen nordkoreanischen Kommandeur wegen der Entsendung von Truppen nach Russland sanktioniert.Die Europäische Union (EU) setzte Cha Yong-beom, den Ersten Vizeminister im Verteidigungsministerium und Generalleutnant, auf ihre Sanktionsliste. Zuvor hatten die 27 Mitgliedstaaten das 19. Sanktionspaket gegen Russland beschlossen, das unter anderem ein Importverbot für russisches Flüssigerdgas (LNG) vorsieht.Im Amtsblatt begründete die EU den Schritt damit, dass Cha als einer der ranghöchsten Kommandeure nordkoreanischer Truppen identifiziert worden war, die nach Russland entsandt wurden.Zudem will die EU die Einfuhr von russischem LNG bis Ende 2026 vollständig beenden.Das Paket fällt zeitlich zusammen mit neuen Maßnahmen der US-Regierung unter Präsident Donald Trump gegen zwei große russische Ölkonzerne. Von der gleichzeitigen Druckausübung erhofft sich die EU eine stärkere Wirkung auf Moskau.