Nordkorea baut Gedenkhalle für seine Soldaten des Ukraine-Kriegs

Photo : YONHAP News

Nordkorea baut in Pjöngjang eine Gedenkhalle für seine Soldaten des Ukraine-Kriegs.Wie die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA am Freitag berichtete, sei der Baubeginn am Donnerstag in Anwesenheit von Machthaber Kim Jong-un gefeiert worden.Heute vor genau einem Jahr sei die letzte Gruppe der Kämpfer der Expeditionstruppen nach Russland aufgebrochen, sagte Kim in seiner Rede. Sie hätten sich auf den Weg gemacht, ohne eine Belohnung zu erwarten oder Wünsche zu äußern.Bei der Zeremonie wurde Russland von seinem Botschafter in Pjöngjang, Alexander Matsegora, und weiteren Botschaftsangehörigen vertreten.Anlässlich des ersten Jahrestags der Truppenentsendung in den Ukraine-Krieg hat Nordkorea verschiedene Veranstaltungen durchgeführt. Sie waren als Belohnung für die entsandten Soldaten und Hinterbliebenen der Gefallenen gedacht.