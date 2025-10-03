Zum Menü Zum Inhalt

Suchen

Korean
Suchen

Deutsch

About KBS Go to KBS
Go Top

Innerkoreanisches

Nordkorea baut Gedenkhalle für seine Soldaten des Ukraine-Kriegs

Write: 2025-10-24 10:55:18Update: 2025-10-24 11:27:42

Nordkorea baut Gedenkhalle für seine Soldaten des Ukraine-Kriegs

Photo : YONHAP News

Nordkorea baut in Pjöngjang eine Gedenkhalle für seine Soldaten des Ukraine-Kriegs. 

Wie die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA am Freitag berichtete, sei der Baubeginn am Donnerstag in Anwesenheit von Machthaber Kim Jong-un gefeiert worden.

Heute vor genau einem Jahr sei die letzte Gruppe der Kämpfer der Expeditionstruppen nach Russland aufgebrochen, sagte Kim in seiner Rede. Sie hätten sich auf den Weg gemacht, ohne eine Belohnung zu erwarten oder Wünsche zu äußern. 

Bei der Zeremonie wurde Russland von seinem Botschafter in Pjöngjang, Alexander Matsegora, und weiteren Botschaftsangehörigen vertreten. 

Anlässlich des ersten Jahrestags der Truppenentsendung in den Ukraine-Krieg hat Nordkorea verschiedene Veranstaltungen durchgeführt. Sie waren als Belohnung für die entsandten Soldaten und Hinterbliebenen der Gefallenen gedacht. 
Liste

Die Redaktion empfiehlt

Close

Diese Webseite verwendet Cookies und andere Techniken, um die Servicequalität zu verbessern. Die fortgesetzte Nutzung der Webseite gilt als Zustimmung zur Anwendung dieser Techniken und zu den Richtlinien von KBS. Mehr >