Präsident Lee setzt bei APEC auf Kooperation und gemeinsamen Wohlstand

Photo : YONHAP News

Präsident Lee Jae Myung hat den APEC-Gipfel in Südkorea als Chance für Kooperation und gemeinsamen Wohlstand bezeichnet.Bei einer Sitzung mit seinen Chefberatern am Donnerstag sagte er, das Treffen der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (APEC) solle eine neue Phase der Zusammenarbeit eröffnen. Als Vergleich nannte er die Olympischen Spiele 1988 in Seoul, die im Kalten Krieg als Brückenschlag über die Blockgrenzen hinweg gegolten hätten.Zugleich erklärte Lee, Südkorea solle vorangehen, damit die Staatengemeinschaft gemeinsame Herausforderungen wie bei der künstlichen Intelligenz und beim demografischen Wandel durch multilaterale Zusammenarbeit bewältigen könne.Er forderte die zuständigen Ressorts auf, die Vorbereitungen für den Gipfel zügig abzuschließen.Der APEC-Gipfel findet am 31. Oktober und 1. November im südkoreanischen Gyeongju statt.